Mit Flüssiggas beladener Lastwagen rutscht in Ulm von der Straße

Bei einem Unfall am Lehrer-Tal-Weg in Ulm ist ein Lastwagen von der Straße gerutscht. Es kam zu Behinderungen im Feierabendverkehr.

Es war wohl ein Strommast, der einen mit Flüssiggas beladenen Lastwagen am Montagnachmittag vor dem Umkippen bewahrte. Kurz nach 14 Uhr war ein Lastwagenfahrer im Lehrer-Tal-Weg in Ulm unterwegs, um Flüssiggas zu einem einzeln stehenden Wohnhaus zu liefern. Die Zufahrt erfolgt über einen schmalen Feldweg, dabei kam der Lastwagen nach rechts vom Feldweg ab und rutschte mit den rechten Rädern in die Böschung. Die hintere Ecke des Lastwagen lehnte sich dabei an den Strommast einer Freileitung an und verhinderte dadurch ein weiteres Abrutschen und ein Umkippen des Lastwagen.

Lehrer-Tal-Weg musste von 16 bis 17 Uhr voll gesperrt werden

Ein Bergungsunternehmen kam mit einem Mobilkran und einem Abschlepp-Lkw zu Hilfe. Um den Flüssiggas-Laster bergen zu können, musste der Lehrer-Tal-Weg zwischen 16 und 17 Uhr voll gesperrt werden, was zu Behinderungen im Feierabendverkehr führte. Während der Mobilkran den abgerutschten Lastwagen von oben gegen das Kippen sicherte, zog der Abschlepp-Lkw den Gaslaster vorsichtig zurück auf den Feldweg. Nach Polizeiangaben entstand am Lastwagen kein Sachschaden. Mitarbeiter der SWU Energie kontrollierten den hölzernen Strommast auf Beschädigungen und Standsicherheit.