Mit Machete und Messern im Zug unterwegs: Polizei stellt Waffen sicher

Die Polizei kontrolliert den 32-Jährigen kurz vor der Einfahrt in den Ulmer Hauptbahnhof. Der Mann ist polizeibekannt.

Die Polizei hat am Donnerstag einem Mann seine Messer und eine Machete abgenommen. Der polizeibekannte 32-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Der Mann war am Nachmittag in einem InterCity von Stuttgart nach Ulm unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in den Ulmer Hauptbahnhof, gegen 16.30 Uhr, wurde der deutsche Staatsangehörige von der Polizei kontrolliert. Auf die routinemäßige Frage nach gefährlichen Gegenständen habe er angegeben, mehrere Messer mit sich zu führen. Die Einsatzkräfte konnten unter anderem eine Machete sowie zwei weitere Messer auffinden.

Da der 32-Jährige die Messer nicht ordnungsgemäß in einem dafür vorgesehenen Behältnis transportierte und eines der Messer gegen das Waffengesetz verstieß, wurden alle Messer sichergestellt. Jetzt muss der Mann mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes und Führens von Waffen rechnen. (AZ)