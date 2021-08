Ulm

Mit Nudelholz und Blasmusik: So sieht die Feierkultur der Donauländer aus

Plus "Was macht ein Fest zum Fest?": Eine Open-Air-Ausstellung vor dem Donauschwäbischen Zentralmuseum zeigt, wie Feierlust alle Donauländer verbindet.

Von Veronika Lintner

Wenn das Museum seine Räume schließen muss – dann geht die Ausstellung eben an die frische Luft: Im Donauschwäbischen Zentralmuseum wird gerade emsig gewerkelt, eine Rundumerneuerung beschäftigt das Museum noch über 2021 hinaus. Doch eine Aktions-Gruppe des Museums hat eine Ausstellung auf die Beine gestellt. Unter freiem Himmel, Open Air, direkt vor der Oberen Donaubastion. Das Forum "Migration verbindet" hat hier große, fröhliche Plakate auf Bauzäune gespannt. Mit bunten Bannern feiert diese Schau das Leben in den Donauländern – und "feiern" darf man hier wörtlich nehmen. "Was macht ein Fest zum Fest?", lautet das Motto. Mit Fotos und Zitaten erklärt die Ausstellung, wie Festkultur und Feierlust die Menschen aller Donauländer verbindet.

