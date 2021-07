Ulm

vor 42 Min.

Mit zwei neuen Ausstellungen wagt das Museum Ulm Demokratie in der Kunst

Plus Wie sieht das Museum der Zukunft aus? Demokratisch? Dieser Frage spüren zwei Ausstellungen im Museum Ulm nach. Bürger zeigen dabei ihre schönsten Bild.

Von Veronika Lintner

Entschuldigen Sie, wenn ich frage, aber: Welches Bild hängt denn an Ihrer Wohnzimmerwand? Oder direkt über Ihrem Bett? Welches Lieblingskunstwerk hüten Sie in Ihrem Zuhause? Genau diese Frage hat das Museum Ulm 2021 in einem offenen Aufruf gestellt - und angesprochen war jedermann. Das Ergebnis zeigt nun eine Ausstellung: Unter dem Motto "Mein schönstes Bild bei mir zuhaus" präsentieren Menschen, Bürger, Kunstliebhaber ihr persönliches Lieblingsstück, ganz öffentlich. Röhrender Hirsch in Öl hängt neben Kindermalerei, im nächsten Raum warten Kostbarkeiten von Joseph Beuys oder Niki de Saint Phalle. Es ist eine der zwei neuen Ausstellungen im Museum Ulm. Beide haben eines gemeinsam: Mut zur Demokratie.

