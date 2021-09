Mozart trifft Moderne: So war das Konzert des Amaryllis-Quartetts in Ulm

Plus Das Amaryllis-Quartett aus Köln konzertiert bei den Wiblinger Bachtagen. Mozart und Beethoven glänzen, aber es darf auch zischen, prasseln, knistern.

Es ist ein noch ganz ungewohntes Bild: Der Bibliothekssaal des ehemaligen Klosters Wiblingen war wieder komplett ausverkauft und dicht besetzt, wiewohl alle Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich Masken trugen. Das Publikum hat auf die beiden Wochen von Albrecht Schmids Bachtagen gewartet - und in besonderem Maße mag das für den Auftritt des Kölner Amaryllis-Quartetts gegolten haben.