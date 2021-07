Mozart unter freiem Himmel: Ponte bringt junge Klassik in den Ulmer Liederkranz

Plus Der Ulmer Liederkranz-Biergarten heißt auch im Sommer 2021 Künstler willkommen: Das Festival Ponte bietet mit dem Verein Indauna fünf Open-Air-Matineen.

In diesem Sommer macht Indauna mit dem Ponte-Musikfestival gemeinsame Sache: Die beiden Ulmer Vereine haben ein Programm auf die Beine gestellt, das Klassik unter freiem Himmel verspricht - und auch ein junges Publikum locken soll. Fünf Matineen an fünf Sonntagen, von Juli bis September, das umfasst das Programm. Der Ulmer Biergarten Liederkranz bietet dafür seine Bühne und Natur-Kulisse.