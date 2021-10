Müll auf der B10 bei Ulm verursacht Stau im Berufsverkehr

Plus Die Polizei muss die Straßenmeisterei rufen, um die B10 bei Ulm-Lehr zu räumen. Wenig später taucht der Verursacher der Blockade auf.

Ab kurz vor halb sechs Uhr abends war am Montag eine Fahrspur auf der B10 auf Höhe von Ulm-Lehr blockiert. Ein bis zu drei Kilometer langer Stau war die Folge. Styroporbrocken, leere Zementsäcke, Plastiktüten und weitere Abfälle waren auf der Fahrbahn in Richtung Norden verstreut.