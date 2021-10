Ulm

Münchner Straße in Ulm: Mehr Platz für Fahrräder, weniger für Autos

In der Münchner Straße in Ulm dürfte es künftig weniger Platz für Autos geben, statt dessen soll eine direkte Nord-Süd-Fahrradverbindung eingerichtet werden.

Plus Auf der Münchner Straße in Ulm könnte es für Autos künftig nur noch eine Spur je Richtung geben. Radfahrende sollen profitieren – aber nicht so sehr wie erhofft.

Von Sebastian Mayr

Die Gänstorbrücke ist nicht nur für Autos eine zentrale Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm. Wer aber mit dem Fahrrad von der bayerischen Seite über die Donau fährt, muss auf dem Weg Richtung Willy-Brandt-Platz derzeit umständliche Umwege in Kauf nehmen. Wenn es nach dem Willen einer Mehrheit der Ulmer Stadträtinnen und Stadträte geht, wird sich das bald ändern. Auf der vielbefahrenen Münchner Straße soll ein Radfahrstreifen freigemacht werden. Allerdings fällt der Vorteil für Radlerinnen und Radler kleiner aus als zunächst gedacht. Und es gibt Bedenken.

