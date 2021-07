Ulm

19:30 Uhr

Münsterbaumeisterin: Sie arbeitet am höchsten Kirchturm der Welt

Plus Das Ulmer Münsterbauamt leitet seit Anfang des Jahres eine Frau. Heidi Vormann erklärt, wie sie die Arbeit am Münster sichtbar machen möchte.

Von Antje Merke

Als Heidi Vormann per Zufall auf die Stellenausschreibung zur Leitung der Münsterbauhütte in Ulm stieß, stand für sie außer Zweifel, dass sie sich bewerben würde. Nachdem die gebürtige Bambergerin mit der markanten schwarzen Brille und dem praktischen Kurzhaarschnitt dann tatsächlich den Job bekam und zum ersten Mal oben auf dem Gerüst des Hauptturms stand, um sich einen Eindruck von der Baustelle zu verschaffen, wurde ihr speiübel. "Ich bin eigentlich schwindelfrei, aber das Gerüst war so hoch, dass ich mich ständig an etwas festhalten musste." Eine ihrer ersten Amtshandlungen war denn auch das besagte Baugerüst zu sperren und anschließend fachlich überprüfen zu lassen. "Es war in die Jahre gekommen und musste jetzt tatsächlich an mehreren Stellen erneuert werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen