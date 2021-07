Nach Attentat in Mali: Abgeordneter Brunner darf verletzte Soldaten nicht besuchen

Plus Der SPD-Verteidigungsexperte aus Illertissen beschwert sich, dass er nicht ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm darf. Doch dort verweist man auf Wünsche der Soldaten.

Der Illertisser SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner hat sich enttäuscht darüber gezeigt, dass er verletzte deutsche Soldaten nicht im Bundeswehrkrankenhaus (BWK) in Ulm besuchen darf. Brunner sitzt im Verteidigungsausschuss des Bundestags, er kritisierte: "Ich empfinde es als unanständig, wenn uns der direkte Besuch von Soldatinnen und Soldaten verwehrt wird." Ein Sprecher des Bundeswehrkrankenhaus begründet die Absage mit dem Wohl der Patienten.