Nach DFB-Pokal-Spiel: Polizei verhindert Schlägerei und nimmt Fans in Gewahrsam

Nach dem DFB-Pokal-Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Nürnberg hat die Polizei in Ulm eine größere Auseinandersetzung zwischen Fans verhindert. Es gab mehrere Anzeigen.

Am Samstag hat die Polizei in Ulm und Neu-Ulm eine größere Auseinandersetzung zwischen Fans des SSV Ulm 1846 Fußball und des 1. FC Nürnberg verhindert. Mehrere Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Gegen vier Personen ermittelt die Polizei, unter anderem wegen Körperverletzung.

100 Personen brennen Pyrotechnik vor dem Ulmer Münster ab

Mit großem Aufgebot war die Polizei am vergangenen Samstag beim DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Nürnberg im Einsatz. Sogar eine Reiterstaffel war rund um das Donaustadion unterwegs. Dass dies notwendig war, zeigte sich schon vor dem Spiel. Die Polizei berichtet von etwa 100 Fans aus der Region, die vor dem Ulmer Münster und in der Innenstadt Pyrotechnik abbrannten. Bei Kontrollen fanden die Einsatzkräfte bei einem 30-Jährigen aus dem Alb-Donau-Kreis weitere Pyrotechnik. Der Mann wird deshalb angezeigt.

Polizei verhindert nach DFB-Pokal-Spiel in Ulm Schlägereien

Die Polizei trennte im weiteren Verlauf die Fangruppen der beiden Lager auf deren Weg ins Stadion. Man habe damit größere Auseinandersetzungen verhindert, heißt es in einer Mitteilung. Zum Beispiel vor der Jahnhalle am Donaustadion, als sich Anhänger des FCN und der Spatzen nahe kamen. Aber auch eine offenbar geplante Auseinandersetzung in Neu-Ulm wurde von der Polizei frühzeitig erkannt. Dort waren im Laufe des Abends mehrere Dutzend Angehörige beider Fangruppen aufeinandergetroffen. Doch die Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg und Bayern schritten konsequent ein und nahmen insgesamt 24 Personen in Gewahrsam. Gegen vier Männer ermittelt die Polizei – unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

