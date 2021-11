Nach Initiative zu Bordell-Verbot: Grüner aus Ulm will Sexkauf weiter erlauben

Plus Marcel Emmerich erteilt dem Wunsch des Ulmer Bürgermeisters nach einem Bordell-Verbot eine Absage. Von Ronja Kemmer kommt Widerspruch.

Eindringlich haben sich die Unterzeichner eines Appells aus Ulm an die neue Bundesregierung gewandt. Ihre Forderung: Bordelle sollen geschlossen und käuflicher Sex verboten werden. Nur so, argumentieren sie, könne wirksam gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung vorgegangen werden. Marcel Emmerich, grüner Bundestagsabgeordneter aus Ulm, erteilt diesem Wunsch nun eine Absage.