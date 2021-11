Nach Kontrolle: Raserin sagt in Ulm zur Polizei, schnell Fahren mache ihr Spaß

Die Polizei erwischt bei einer Kontrolle Raser im Ulmer Westringtunnel. Die Schnellste lieferte eine erstaunliche Begründung.

Ehrlich war es schon, überrascht war die Streifenbesatzung dennoch. Eine 22 Jahre alte Frau ist mit 98 km/h und damit knapp doppelt so schnell wie erlaubt durch den Westringtunnel in Ulm gerast. Ihre Erklärung dazu war für die Polizei ebenso fragwürdig wie überraschend. Die Frau gab lapidar an, schnell fahren mache ihr Spaß.

Die 22-Jährige war nicht die einzige Temposünderin. In der Nacht auf Samstag bezog das Polizeirevier Ulm-West zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr Stellung in der Südröhre des Westringtunnels. Mit dem Laser maßen die Beamten die Geschwindigkeiten und erwischten fünf mit überhöhten Geschwindigkeiten. Die 22-Jährige war mit ihrem Audi die Schnellste. (AZ)