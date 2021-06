Ulm

vor 17 Min.

Nach Tumulten auf Ulmer Donauwiese: Welche Konsequenzen zieht die Polizei?

Plus Mehrere Hundert Jugendliche auf der Ulmer Donauwiese und eine "Grundstimmung, die nicht friedlich war": Wie reagiert die Polizei auf die jüngsten Tumulte?

Von Michael Kroha

Nach gewaltsamen Ausschreitungen in Stuttgart, Heidelberg und Tübingen haben sich in der Nacht zum Donnerstag auch in Ulm tumultartige Szenen abgespielt. Auf der Donauwiese kam es, wie bereits berichtet, zu mehreren Einsätzen der Ulmer Polizei. Hat das jetzt Konsequenzen wie in anderen Städten in Baden-Württemberg? Kommt es zu Verboten?

