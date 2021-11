Ulm

vor 35 Min.

Nachruf auf Wolfgang Gütinger: Kirchenmusiker mit strahlendem Lächeln

Plus Der Musiker Wolfgang Gütinger hat seit 1978 das Kulturleben in Neu-Ulm mitgeprägt. Jetzt ist er gestorben. Unsere Autorin nimmt persönlich Abschied.

Von Dagmar Hub

Lieber Wolfgang, als du nach dem Weggang deines Nachfolgers Oliver Scheffels gefragt worden bist, ob du Dienste an der Orgel der Petruskirche übernehmen würdest, gerade zu Weihnachten, hast du einen Moment gezögert und dich dann eingetragen. "Weiß ich, ob ich dann noch da bin?", hast du gesagt – und die Simon-Orgel und das Spielen im Gottesdienst doch so geliebt, dass du diese Vertretung gern übernommen hast. Nun muss die Simon-Orgel ohne dich auskommen. Die Menschen, die dich gerne hatten, müssen ohne dich weiterleben. So leise wie du im Leben warst, so bist von dieser Welt gegangen, nur Monate nach einer schweren Diagnose, und doch unheimlich schnell, kurz nach deinem 70. Geburtstag.

