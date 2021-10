Nächtlicher Raub in der Friedrichsau in Ulm

In der Friedrichsau in Ulm sind Sonntagnacht zwei Männer angegriffen und ausgeraubt worden. Der Täter schlug aus einer Gruppe heraus zu.

In der Friedrichsau in Ulm sind am Wochenende immer feierwütige Menschen unterwegs. Streitigkeiten - nicht selten unter dem Einfluss von Alkohol - gehören dazu. Hoch her ging es auch an diesem Wochenende: Unbekannte raubten am Sonntag ein Handy und eine Musikbox. Opfer waren nach Polizeiangaben ein 27 und ein 29 Jahre alter Mann, die sich kurz nach Mitternacht in der Friedrichsau befanden. Aus einer Gruppe heraus schlug ein Unbekannter auf den 27-Jährigen ein und verletzte ihn im Gesicht. Er nahm dann wohl noch das Mobiltelefon und eine Musikbox der beiden Männer an sich, so teilt es die Polizei mit.

Die beiden Männer flüchteten in der Friedrichsau in Ulm

Danach flüchteten die 27 und 29 Jahre alten Männer. Der 27-Jährige kam dann im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die informierte Polizei fahndete nach der Gruppe. Die blieb verschwunden. Der Schläger soll etwa 1,80 Meter groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein und war komplett schwarz gekleidet. (AZ)