Ulm

vor 19 Min.

Nazis brachten ihn um: Ulm ehrt jüdischen Mediziner Hans Hirschfeld

Dieser Platz erinnert in Ulm an den Hämatologen Hans Hirschfeld, der im sogenannten Dritten Reich von den Nationalsozialisten ermordet wurde.

Plus In Ulm gibt es jetzt einen Hans-Hirschfeld-Platz für den Mann, den Ludwig Heilmeyer ausnutzte und den die Nazis töteten. Doch in der Familie des Opfers gab es auch Täter.

Von Dagmar Hub

Der Verkehr braust um den Kreisverkehr beim Parkhaus Helmholtzstraße: Rettungswagen fahren zum Uniklinikum, die Straßenbahn gleitet vorbei, Autos bewegen sich zwischen den Ausfahrten. Der Kreisel ist ein viel genutzter Ort. Seit Montag hat er offiziell einen Namen: In einem Festakt wurde er benannt nach dem jüdischen Berliner Hämatologen Hans Hirschfeld, der am 26. August 1944 in Theresienstadt ermordet wurde.

