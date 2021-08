Ulm/Neu-Ulm

Afghanen im Raum Ulm/Neu-Ulm: Die Angst vor dem langen Arm der Taliban

Plus Innerhalb weniger Wochen hat die islamistische Terrorgruppe Afghanistan erobert. Zwei Afghanen, die als Geflüchtete im Raum Ulm/Neu-Ulm leben, erzählen von den Sorgen um ihr Heimatland.

Von Ronald Hinzpeter

Geschlafen? Nein, geschlafen hat Basir Sediqi nicht. Er hat die Nacht von Sonntag auf Montag damit verbracht, auf sein Handy zu schauen - zunehmend entsetzt darüber, was in seiner Heimat Afghanistan passiert. Er fühlt sich hilflos: "Was kann ich machen?", fragt er sich. Dass er mittlerweile in Deutschland sicher leben kann, findet er gerade nicht sehr tröstlich. Er hat Angst um seine Familie. Was werden die Taliban mit ihnen machen? Möglicherweise reicht ihr langer Arm sogar bis nach Deutschland. Das fürchten auch andere Afghanen, die mittlerweile in Deutschland leben.

