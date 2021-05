Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis

18:30 Uhr

Regeln als Bärendienst: Gastronomen beklagen sich über Corona-Wirr-Warr

Platzhalter: 60 Teddybären, je knapp 1,20 hoch, halten im Josi in Neu-Ulm bei Jörg Pahl-Meinl die Stellung. Sie werden verlost, Erlöse gehen an Ulms kleine Spatzen.

Plus Hohe Inzidenzen, geöffnete Gaststätten in der Nachbarschaft und unterschiedliche Verordnungen in Bayern und Baden-Württemberg lassen Gastronomen verzweifeln.

Von Oliver Helmstädter

Jörg Pahl-Meinl und seine Frau Silvia machen aus der Not eine Tugend: Wenn schon das Lokal Josi im Brückenhaus in Neu-Ulm zuhat, wollen die zwei nicht nur mit der Teddybären-Aktion auf die Notlage der Gastronomen aufmerksam machen, sondern damit auch etwas Gutes tun. Die 60 Plüschgefährten werden gegen eine Spende verlost, die Einnahmen gehen an "Ulms kleine Spatzen". Die Aktion macht Jörg Pahl-Meinl sichtlich Spaß. Sie kann aber nicht über den tiefsitzenden Frust der Gastronomen in der Region hinwegtäuschen.

