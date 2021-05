Ulm/Neu-Ulm/Bellenberg

In Ulm entsteht für 9,6 Millionen Euro eine ganz besondere Werkstatt

Für 9,6 Millionen Euro wird von der Lebenshilfe in der Eberhard-Finckh-Straße in Ulm-Böfingen eine Werkstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung erbaut.

Plus Neben dem Fernbusbahnhof in Ulm-Böfingen baut die Lebenshilfe Arbeitsplätze für 162 Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ist das ein Vorbild für andere Firmen?

Von Oliver Helmstädter

Die Wahrscheinlichkeit in seinem Leben, an einer behandlungsbedürftigen Depression zu erkranken, liegt nach den Worten von Dr. Jürgen Heinz, dem Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe-Donau-Iller, bei 25 Prozent. Die Leidtragenden dieser Volkskrankheit sind auch die hauptsächlichen "Klienten" der neuen "Werkstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung", die für 9,6 Millionen Euro in der Eberhard-Finckh-Straße in Ulm-Böfingen entsteht.

