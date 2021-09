Ulm/Neu-Ulm

vor 35 Min.

Die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm und der Zwang zur Kreativität

Plus Auch in diesem Jahr wird beim Programm der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm einiges anders sein als früher, doch der Spaß soll nicht mehr zu kurz kommen.

Von Dagmar Hub

Ganz wie früher wird sie nicht wirklich sein, die 21. Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm am 18. September. Vieles aber kann dem Publikum durchaus wie früher Freude bereiten - das Programm mit rund hundert Live-Veranstaltungen in den beiden Schwesterstädten vor allem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen