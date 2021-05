Ulm/Neu-Ulm

vor 33 Min.

Ein 50-Millionen-Euro-Fußballstadion für Ulm - und fünf mögliche Standorte

Hier feierten die Ulmer Spatzen den Durchmarsch in die Bundesliga und betrauerten den Rückweg. Für höhere Ligen gibt es hier jetzt aber keine Lizenz mehr.

Plus Die Ulmer Pläne für eine "Eventarena" für den SSV Ulm Fußball werden konkreter. Fünf Orte rund um Ulm kommen infrage. Das ist der Favorit der Verantwortlichen.

Von Oliver Helmstädter

Bereits 1999, als die Ulmer in der Bundesliga kickten, gab es eine "Arbeitsgruppe Stadion". Was passierte, ist bekannt. Doch jetzt, nachdem der SSV Ulm Fußball wieder für positive Schlagzeilen sorgt, wird das Thema wieder ausgegraben. In einer nicht öffentlichen Sitzung hat die Stadtverwaltung - vom Hauptausschuss beauftragt - nun fünf Standorte auserkoren, die grundsätzlich infrage kommen.

Themen folgen