Ulm/ Neu-Ulm

06:00 Uhr

Futter für den großen Kulturhunger: Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 2021

Plus 2021 soll wieder eine üppige Kulturnacht steigen, mit einem bunten Flickenteppich von Kunst, Tanz, Musik und mehr. Wie viel Normalität erwartet die Besucher?

Von Veronika Lintner

Programmpunkt 4 von 83: "Kunst ist Nahrung" - so heißt der Beitrag des Museums Brot und Kunst, für die Kulturnacht 2021 in Ulm und Neu-Ulm. Ein Titel, tatsächlich trefflich: Die Kulturszene lag lange auf Eis, im Lockdown-Gefrierschrank der Pandemie, wenn man so will. Aber nach einer zähen Dürreperiode, mit geschlossenen Bühnen und Museen, kommt jetzt der große Kultur-Hunger auf. Vielleicht hilft da eine bunte Kulturnacht: Dieses Jahr wollen die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm wieder ein breites Menü organisieren. 95 Veranstalter und Veranstalterinnen bieten Kunst in Theatern, Galerien, Cafés, Bars, an großen und kleinen Plätzen: Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann freut sich auf die traditionelle Kulturnacht am kommenden Samstag, 18. September: "Wir sind froh, dass es wieder Nahrung gibt, für die Menschen in der Region." Aber wird das ein ungetrübter Kulturgenuss, im zweiten Jahr der Pandemie?

