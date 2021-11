Geschenke für Toy Run werden an neuem Ort gesammelt

Für die Bescherung im Wiblinger Tannenhof werden Spender gesucht. Die Aktion startet diesmal in Ulm statt in Neu-Ulm. Und es gibt noch eine Neuerung.

Zum 32. Mal sammelt Organisator Charles "Ctof" Heilman Geschenke, um sie kurz vor Heiligabend mit dem Motorrad zum Tannenhof nach Wiblingen zu bringen. Im vergangenen Jahr war die Fahrt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, diesmal gibt es Neuerungen.

Beschäftigte des Tannenhofs hatten die Päckchen 2020 im Neu-Ulmer Café D'Art abgeholt und in die Einrichtung gebracht – die übliche Motorradfahrt, bei der Heilman als Weihnachtsmann verkleidet mit anderen Bikern nach Wiblingen fährt, musste ausfallen. Diesmal, bei der 32. Auflage, soll es die Fahrt wieder geben. Sie beginnt aber nicht mehr in Neu-Ulm, sondern in Söflingen. Dort werden in diesem Jahr auch die Geschenke gesammelt.

Zwei Neuerungen beim "Toy Run" in Ulm

Sammelpunkt und Treffpunkt ist Dray's Fine American Food am Gemeindeplatz 12 in Söflingen. Das Lokal hat donnerstags und freitags von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Die Geschenke können dort bis Mittwoch, 15. Dezember, abgegeben werden. Am Samstag, 18. Dezember, ist dort um 11.30 Uhr Treffpunkt, eine Stunde später geht es los zum Tannenhof. Dort ist auch nach der Geschenke-Aktion wieder Treffpunkt. Die gewohnte Stadtrundfahrt mit den Motorrädern soll es auch geben – auf Motorrad, Trike oder Quad und coronabedingt mit Maske.

Es werden noch Spenderinnen und Spender gesucht, die den Menschen mit Behinderung, die im Tannenhof leben, eine Freude zu Weihnachten machen möchten. Die Liste mit den Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner hat Heilman im Internet veröffentlicht – die Seite im Netz ist neben dem geänderten Sammelort die zweite Neuerung. Aufgeführt sind die Wünsche unter http://ctofs-toyrun.de. Wer etwas schenken will, schickt die entsprechende Nummer per E-Mail an ctofsmac@t-online.de, besorgt das Geschenk und gibt es bei Dray's in Söflingen ab. Die Geschenke sollen einfach verpackt werden, da manche Empfängerinnen und Empfänger Schwierigkeiten beim Auspacken haben. Die Päckchen müssen mit der Nummer von der Wunschliste beschriftet werden.

Lesen Sie dazu auch