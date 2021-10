Ulm/Neu-Ulm

vor 40 Min.

Hindert das Jobcenter Ulm einen Schuldnerberater an der Arbeit?

Etliche Jahre lang beriet ein Mann aus Ulm Menschen in finanzieller Not. Nun steckt er selbst in Schwierigkeiten.

Plus Ein Schuldnerberater verlässt eine Behörde und will sich selbstständig machen. Doch es gibt Probleme. Nun ist die Firma in Gefahr – und die Familie in Not.

Von Sebastian Mayr

Frank Schneider ist zertifizierter Schuldnerberater, er will sich selbstständig machen und Menschen in finanzieller Not helfen. Doch jetzt hat er selbst Schulden, seine Familie ist in Not. Schneider bekommt nicht die Unterstützung, auf die er gezählt hat. Dabei müsste ihm das Jobcenter nur geben, was ihm zusteht – davon ist der Mann überzeugt. Nun hat das Ulmer Sozialgericht Schneider die Leistungen zugesprochen. Doch die Angelegenheit ist noch nicht vorbei.

