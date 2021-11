Ist das Kunst oder kann das weg? Närrische Funde im öffentlichen Raum

Plus Kulturkritik am Straßenrand: Wir analysieren Entdeckungen im öffentlichen Raum, die vielleicht Müll sind, aber glatt als Kunstwerk durchgehen könnten.

Von der Gattung Kreisverkehrskunst bis zur Marktplatz-Brunnen-Plastik: Geben Sie zu, nicht selten wundern Sie sich, ob etwas Kunst ist - oder eher doch nicht. Dagegen finden sich feine Kunstwerke oft auch dort, wo man sie niemals erwarten würde. Wir haben uns mit wachen Augen umgeblickt. (Anmerkung der Redaktion: Dass das Erscheinungsdatum dieses Artikels auf einen 11.11. fällt und der Artikel um 11.11 Uhr unter www.nuz.de veröffentlicht wird, ist selbstverständlich Zufall.)