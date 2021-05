Ulm/Neu-Ulm

06:30 Uhr

Kinderschutzbund will Eltern mit Trickfilm gewaltfreie Erziehung nahe bringen

Plus Auch ins Kinderzimmer einsperren kann Gewalt sein: Das ist eine der Botschaften, die der Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm mit einem Video verbreitet.

Von Dagmar Hub

Sonnenmomente im Leben einer Familie machen Eltern und Kinder glücklich. Ein runder Tag im Zoo mit vielen tollen Beobachtungen, ein Tag am See, bei dem das Kind zum ersten Mal ein Stück frei schwimmt und hinterher beim Eis strahlend erzählt, dass es sich beim nächsten Besuch ein ganzes Stück mehr zutraut, wenn Papi und Mami mit schwimmen - das Familienleben erscheint einfach. Da sind aber auch jene Momente, wenn alles ganz schnell gehen muss, wenn das Kind schreit und auf den Boden stampft und die gerade angezogenen Schuhe in die Ecke schleudert. Da die Nerven zu behalten ist nicht einfach.

