Mit Vespertüten gegen Kinderarmut in Ulm und Neu-Ulm

Die Kinderstiftung Ulm verteilt Vespertüten an vier Ulmer Schulen. Kinder an der Grundschule in der Stadtmitte in Neu-Ulm können seit Jahren auf die Malteser zählen.

Kindern eine Stimme geben und sich für ihre Rechte einsetzen - das hat sich die Kinderstiftung Ulm auf die Fahnen geschrieben. Zum Tag der Kinderrechte haben deshalb deren Mitglieder unter dem Titel "mach dich stark" die Initiative ergriffen und rund 900 Vespertüten an Ulmer Schulen verteilt. Mit dieser Aktion wollen die Aktivistinnen und Aktivisten ein Zeichen setzen, um auf die Kinderarmut hinzuweisen. Auch in Neu-Ulm gibt es derartige Aktionen.

Malteser versorgen Grundschule in der Stadtmitte Neu-Ulm

Auch an der Grundschule in Neu-Ulm in der Stadtmitte gibt es das seit bald drei Jahren. Die Helfer von Malteser bringen jeden Donnerstag Frühstückstüten an die Schule: Voll gepackt mit Käsebroten, Obst und einem Müsli-Riegel. Jede einzelne, der bis zu 230 Tüten wird liebevoll beschriftet und dekoriert. Inklusive Widmung: "Guten Appetit, Deine Malteser". Woche für Woche. Und für den „Welttag der Armen“ am vergangenen Sonntag haben die ehrenamtlichen Malteser-Helfer dieses Jahr wieder selbst gemachte Marmelade für Empfänger der „Lebensmittelpakete gegen Altersarmut“ und für die Obdachlosenheime geliefert. Und weil die Grundschulkinder auf das Schulmittagessen verzichten müssen, liefern die Malteser zusätzlich immer wieder kistenweise Obst.

Etwa jeder fünfte Bub oder Mädchen sei in Baden-Württemberg von Armut betroffen, sagt die Geschäftsführerin der Kinderstiftung Ulm, Annette Fliegel-Jensen und erklärt: "Mit dieser Aktion wollen wir darauf aufmerksam machen, dass es zu einem Kinderrecht gehört, eine gesunde Ernährung und Frühstück zu bekommen. Nadine Kugler hat das Kinderfrühstück für insgesamt vier Ulmer Schulen ins Leben gerufen: "Wir versuchen, mit der Aktion zu erklären, dass Kinder unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen aufwachsen und wir Erwachsenen uns darum kümmern müssen, dass alle Kinder unabhängig davon gleiche Chancen bekommen und ihre Kinderrechte gewahrt bleiben."

Die Probleme in Ulm und Neu-Ulm liegen oft tiefer

Der Hunger der Kinder aus finanziell benachteiligten Familien sei derweil nur ein Symptom eines tiefgreifenden Problems, sind sich die Organisatoren einig. Nadine Kugler ergänzt, dass kein Geld auch bedeute, zu Hause oft wenig Lern- und Spielraum zu haben, sich in einem Verein zu engagieren oder ein Musikinstrument zu lernen. Die Schulleiterin der Martin-Schaffer-Schule kennt die Probleme der Schülerinnen und Schüler und räumt ein, dass kein Kind ernsthaft Hunger haben würde. Doch seien die Buben und Mädchen nicht immer beim Pausenbrot mit der angemessenen Essensmenge von den Eltern versorgt. Durch die tatkräftige Unterstützung der Kiwanis Organisation und dem Entgegenkommen der Bäckerei Staib, dem Fruchthof Nagel und Bofrost wurden die Tüten gefüllt. Bernd Steinbach von Kiwanis hat gemeinsam mit einem halben Dutzend Helfern jeweils in den frühen Morgenstunden begonnen, Hunderte Butterbrezeln zu streichen, um diese zusammen mit Obst und einer Puddingtasche an die Kinder weiterzugeben. Damit die Kinder an den betreffenden Schulen nicht am Aktionstag doppelt versorgt wurden, haben die Verantwortlichen die Eltern vorab über das Projekt informiert. (mit, heo)

