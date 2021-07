Ulm

07:00 Uhr

Neu-Ulm? New Ulm! Ein Spaziergang durch zwei Städte auf zwei Kontinenten

Plus Uschi Huber holt mit Zoom die Partnerstadt nach Neu-Ulm. Bei ihrer Führung lernt man Neu-Ulms amerikanische Seite kennen - und New Ulms Bürgermeister.

Von Veronika Lintner

"Hermann the German“ – übersetzt heißt das Hermann der Germane, der Deutsche. Aber im Englischen klingt es dann doch schöner, gereimt. „Hermann the German“ also thront stolze 100 Fuß, oder 31 Meter, hoch über der Stadt New Ulm. Es waren Deutsche Einwanderer, die einst dieses prunkvolle, strahlende Arminius-Denkmal errichten ließen, mitten auf einer grünen Anhöhe in Minnesota. Und an diesem Tag gibt New Ulms Bürgermeister Terry Sveine persönlich den Tourguide: Er zeigt das Denkmal einer Spaziergruppe aus Deutschland – die spaziert allerdings gar nicht mit ihm, durch New Ulm, Minnesota. Knapp 20 Menschen stehen gerade mitten in Neu-Ulm, im Wiley, im amerikanischen Viertel. Was sie hier erleben, ist ein doppelter Stadtspaziergang: Durch zwei Städte, auf zwei Kontinenten, zwischen New und Neu-Ulm.

