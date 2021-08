Polizei und Rettungskräfte an der Donau im Einsatz: Das war der Grund

Plus Aufregung in Ulm und Neu-Ulm: Entlang der Donau waren mehrere Kräfte von Polizei, Wasserrettung, Feuerwehr und THW im Einsatz.

Aufregung am Mittwochabend entlang der Donau in Ulm und Neu-Ulm: Kräfte von THW, Feuerwehr, DLRG, Wasserwacht und Polizei waren im Einsatz und suchten jeweils das Ufer auf beiden Seiten des Flusses ab.