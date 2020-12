vor 17 Min.

Ulm/Neu-Ulm: Riesiger Stau im Berufsverkehr, Westringtunnel gesperrt

Kilometerweit staut es sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße.

Plus Heute morgen stehen Berufspendler rund acht kilometerlang im Stau vor dem Westringtunnel. Der Grund dafür war weder ein Unfall noch Bauarbeiten.

Von Thomas Heckmann

Der Berufsverkehr in Ulm und Neu-Ulm kam am Donnerstagmorgen nahezu zum Erliegen, die Stadtwerke meldeten Fahrtausfälle bei ihren Bussen. Der Westringtunnel war bis gegen 7.40 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

Nach ersten Informationen der Stadt Ulm wurden planmäßige Wartungsarbeiten am Westringtunnel durchgeführt, der die Bundesstraßen 10 und 28 unter dem Ehinger Tor hindurchführt. Die Arbeiten unter Vollsperrung des Tunnels dauern gewöhnlich von 21 Uhr bis fünf Uhr morgens.

Der Verantwortliche hat verschlafen

Am Donnerstagmorgen hat der dafür zuständige Mitarbeiter einer privaten Verkehrsabsicherungsfirma nach eigenen Angaben verschlafen und konnte sich erst nach sechs Uhr auf den Weg zum Tunnel machen, um die Absperrschranken wieder zu öffnen. Zwischenzeitlich hat sich im Berufsverkehr ein Stau gebildet, der rund acht Kilometer bis zur A8-Ausfahrt Ulm-West zurückreichte und auch auf der B28 begann der Stau schon acht Kilometer vor dem Tunnel zwischen Hittistetten und Senden. Navigationssysteme zeigten Stauzeiten von bis zu zwei Stunden an. Auch auf allen Ausweichstrecken kam es zu Staus.

