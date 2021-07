Ulm/Neu-Ulm

vor 47 Min.

Scharfe Kritik an Neubau-Plänen der Großkanzlei Schneider Geiwitz

Plus Schneider, Geiwitz & Partner will von Neu-Ulm nach Ulm umziehen - auf ein prominentes Grundstück direkt an der Donau. Doch es gibt heftige Gegenwehr.

Von Sebastian Mayr

Die Neu-Ulmer Großkanzlei Schneider, Geiwitz & Partner (SGP) will auf die andere Donauseite umziehen und dort ein ehemaliges Hochschulgebäude und einen 28 Meter hohen Neubau nutzen. Doch jetzt nimmt die Kritik an dem Projekt, das direkt an der Donau neben der Eisenbahnbrücke entstehen soll, zu. So stark, dass die Pläne kurz vor dem Aus standen. Nun geht es doch weiter, aber SGP soll nach dem Willen der Ulmer Stadträte noch einmal nacharbeiten.

