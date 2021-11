"Schneesturm tobt weiter" – und sorgt für Unfälle in der Region rund um Ulm

Schnee und glatte Straßen sorgen rund um Ulm wieder für Unfälle und Verkehrsbehinderungen. Ein erster Überblick über die Ereignisse in der Region.

Der Winter hält Einzug in der Region rund um Ulm und auf den Straßen kommt es wieder gehäuft zu Unfällen und Behinderungen. Am Montag starb eine 19-Jährige bei einem Unfall bei Weißenhorn. Schnee und Eisglätte könnten auch hier eine Rolle gespielt haben. Doch auch am Dienstagmorgen kam es zu Kollisionen aufgrund der Witterung. Ein erster Überblick über die Geschehnisse im Raum Ulm und im Landkreis Neu-Ulm.

Das Polizeipräsidium Ulm verzeichnete am frühen Dienstag gegen 9 Uhr bereits 21 Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich. Dieser erstreckt sich von der Stadt Ulm über die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Göppingen und Heidenheim. Vier Personen wurden leicht verletzt. Von den insgesamt 21 Unfällen entfallen grob die Hälfte (elf) auf die Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis.

Bereits am Montag kam es zu mehreren Unfällen - jedoch ohne Verletzte: Gegen 9 Uhr war ein 52-Jähriger mit einem Lastwagen zu schnell von Ehingen in Richtung Erbstetten unterwegs. Als der Mann bremsen musste, rutschte der Laster und rammte ein Auto vor ihm. Es entstand Schaden von etwa 2000 Euro. Gegen 11 Uhr rutschte bei Nellingen ein BMW von der Straße. Auch dieser Fahrer war offenbar zu schnell unterwegs. Bei Breitingen fuhr kurz vor 16 Uhr ein 33-Jähriger ebenfalls zu schnell. Er rutschte über eine Verkehrsinsel, sein Mercedes und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt: etwa 1500 Euro Schaden. Kurz vor 20 Uhr wurde es auch auf der A8 glatter. Einen 21-Jährigen schleuderte es mit seinem Mercedes in die Leitplanken. Schaden hier: rund 16.000 Euro.

Schon zwei Unfälle in Neu-Ulm wegen des "Schneesturms"

Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwischen Bodensee und Neu-Ulm "tobt der Schneesturm weiter", so ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag im Gespräch mit unserer Redaktion. In Neu-Ulm habe es bereits mindestens zwei Unfälle mit Sachschaden gegeben. Jedoch könnten noch weitere hinzukommen. Nicht nur, weil sich die Wetterlage nicht zeitnah bessern werde, sondern weil Polizistinnen und Polizisten womöglich aktuell von Einsatz zu Einsatz unterwegs sind.

Im Süden Bayerns erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) oberhalb von 400 Metern weiterhin Glätte durch leichte Schneeschauer und teils überfrierende Nässe. In der Nähe der Alpen könne es im Westen des Freistaats, in den Mittelgebirgen und in Alpennähe auch zu Schneeverwehungen kommen. Am Dienstag rechnen die Meteorologen in vielen Teilen Bayerns mit weiterem Schneefall, der später in Regen übergehe. An den Alpen und in den Mittelgebirgen könnten die Schauer auch kräftig ausfallen, hieß es vom DWD. (krom mit dpa)