So haben sich die Mieten in Ulm und Neu-Ulm entwickelt

Plus Die beiden Städte legen den aktualisierten qualifizierten Mietspiegel vor. Die Preise sind gestiegen. Neuer heißt bei Wohnungen nicht zwingend teurer.

Vor zwei Jahren haben Ulm und Neu-Ulm den qualifizierten Mietspiegel für die beiden Städte neu erstellt, nun sind die Werte auf den aktuellen Stand gebracht worden. Die Fortschreibung gilt ab Freitag, 12. November, ab dann können Bürgerinnen und Bürger darin für die kommenden zwei Jahre die ortsübliche Vergleichsmiete nachlesen. Das soll zum einen zeigen, ob Preise angemessen sind. Zum anderen sollen Streits vermieden werden, und im Falle von juristischen Auseinandersetzungen sollen Gerichte eine Entscheidungserleichterung bekommen.