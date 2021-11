Stadt Ulm wird für vorbildlichen Klimaschutz ausgezeichnet

Ulm gilt in Sachen Klimaschutz europaweit als Vorbild. Stadt und Landkreis Neu-Ulm können beim European Energy Award einen kleineren Erfolg verzeichnen.

48 europäische Gemeinden, Städte und Landkreise haben in Ravensburg den European Energy Award Gold entgegengefiebert - die Auszeichnung für besonders aktive Kommunen für mehr Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Unter den Preisträgern ist auch die Stadt Ulm. Auch Stadt und Landkreis Neu-Ulm hatten sich beworben. Sie können einen kleineren Erfolg feiern.

In ihrer digitalen Grußbotschaft unterstrich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Bedeutung dieser Auszeichnung, wie aus einer Mitteilung hervorgeht: "Der Weg zur Klimaneutralität führt durch unsere Städte und Regionen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Bemühungen, diese sind unverzichtbar."

European Energy Award Gold: Auszeichnung für Ulm

Dieser Tage diskutieren Länder aus der ganzen Welt bei der Klimakonferenz in Glasgow, welche Klimaziele sich die Weltgemeinschaft setzen will. Die Gemeinden, Städte und Landkreise, die mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet sind, zeigen nach Ansicht des hinter dem Preis stehenden Forums mit einer konsequenten Energie- und Klimapolitik sowie konkreten Maßnahmen, wie der Weg zur Klimaneutralität aussehen kann. Sie seien Vorbilder, heißt es vonseiten des Forums.

Rund 150 Teilnehmende aus mehreren europäischen Ländern waren vor Ort in Ravensburg anwesend, um die Auszeichnung mit dem European Energy Award Gold entgegenzunehmen. Weitere 70 folgten der Veranstaltung digital. Im Vorfeld der Veranstaltung fanden Workshops zu Themen wie Wärmewende, Klimakommunikation, Nachhaltige Mobilität und Flächensuffizienz statt.

Klimaschutzpreis: Auch Stadt und Landkreis Neu-Ulm erfolgreich

Der Ulmer Grünen-Landtagsabgeordnete, Michael Joukov-Schwelling, äußerte sich erfreut: "Es erfüllt mich mit Stolz, dass Ulm geradezu mit pionierhaftem Engagement neben weiteren 14 Kommunen in Baden-Württemberg in einer europaweiten Ausschreibung diese Auszeichnung für die Leistungen des Klimaschutzes in der Stadt erhält." Der langjährige Stadtrat bezeichnete den Preis als Erfolg jahrelanger Arbeit und auch des Einsatzes der Grünen-Politik in der Stadt.

Auch Stadt und Landkreis Neu-Ulm hatten am Wettbewerb teilgenommen. Beide wurden zertifiziert, aber ohne Goldauszeichnung. Eine Auszeichnung wird verliehen, wenn eine Kommune mehr als 50 Prozent aller möglichen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Versorgung mit erneuerbaren Energien und zum Klimaschutz umsetzt. Setzt eine Gemeinde - wie Ulm - sogar mehr als 75 Prozent aller möglichen energie- und klimarelevanten Maßnahmen um, wird sie mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. (AZ)