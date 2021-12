Trotz Corona-Krise: Immobilienmarkt in Ulm/Neu-Ulm kennt nach oben keine Grenzen

Die Stadt Ulm verfügt über eine Vielzahl an guten und sehr guten Wohnlagen. Zu den attraktivsten zählen etwa der Michels-, Galgen- und Safranberg sowie im Innenstadtbereich das Fischerviertel. In Neu-Ulm sind die flussnahen Lagen an der Donau begehrt.

Foto: Alexander Kaya