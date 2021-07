Ulm/Neu-Ulm

vor 18 Min.

Vampirjäger aus Pfuhl singt bei "Dracula" mit: Philip Schwarz im Porträt

Plus Am Michelsberg in Ulm kam er zu Welt. In Pfuhl, Neu-Ulm, wuchs er auf. Jetzt spielt das Multitalent im "Dracula"-Musical auf der Ulmer Wilhelmsburg.

Von Veronika Lintner

Wenn Philip Schwarz mit den Vampiren kämpft und sich drei lüsterne Blutsaugerbräute auf ihn werfen, wenn er um sein Leben singt und am Ende des Abends dafür den großen Applaus erntet – dann schließt sich ein Kreis. Auf der Ulmer Wilhelmsburg spielt Philip Schwarz gerade den Vampirjäger Jonathan Harker, in Frank Wildhorns Musical „Dracula“. Und nur ein paar Hundert Meter entfernt von der Festung ist der Schauspieler geboren: Am Michelsberg, in einer Ulmer Klinik kam er zu Welt, in Pfuhl, Neu-Ulm, wuchs er auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen