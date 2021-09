Was tun, wenn der Ulmer Spatz manövrierunfähig auf der Donau treibt?

Plus Zum 100. Jubiläum zeigt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft zwischen Ulm und Neu-Ulm, wie eine Rettungsaktion auf dem Fluss abläuft. Und welche Probleme auftreten können.

Die Ortsgruppe Ulm der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) besteht in diesem Jahr seit 100 Jahren, daher präsentierten sich die ehrenamtlichen Wasserretter am Sonntagnachmittag mit einer Vorführung auf der Donau. Vor rund 600 Zuschauern zeigten knapp 50 Helfer, wie bei Notfällen auf und im Wasser geholfen werden kann.