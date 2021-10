Ulm/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Wie "die Schwestern" in Ulm und Neu-Ulm fast im Verborgenen Gutes tun

Auch für Frauen in Notlagen setzt sich Soroptimist International ein: In Ulm und Neu-Ulm indirekt über ein Begleitprojekt für Frauen, die aus dem frauenhaus ausziehen.

Plus Seit 100 Jahren gibt es Soroptimist International, auch in Ulm und Neu-Ulm, engagieren sich berufstätige Frauen in zwei Klubs. Sie helfen Frauen und Kinder4n in Notlagen.

Von Stefan Kümmritz

Soroptimist International (SI), eine Organisation berufstätiger Frauen, ist manch einem völlig unbekannt. Vor allem Männern. Dabei ist SI dieses Jahr 100 Jahre alt, tut sehr viel Gutes und ist in Ulm/ Neu-Ulm mit zwei Klubs vertreten: SI Ulm-Donaustadt und SI Ulm/Neu-Ulm. Die Schwestern, wie sie sich selbst nennen, haben einen hohen Anspruch an sich selbst. Auf einige Dinge sind sie besonders stolz.

