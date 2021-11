Zahlreiche Unfälle: Schneesturm sorgt für Chaos auf den Straßen rund um Ulm

Plus Der Schneesturm hat zu teils chaotischen Verhältnissen auf den Straßen rund um Ulm und im Landkreis Neu-Ulm geführt. Der Versuch einer ersten Bilanz eines ereignisreichen Tages.

Der Winter hält Einzug in der Region. Ein Schneesturm hat am Dienstag zu zahlreichen Unfällen rund um Ulm gesorgt. Besonders betroffen war auch der Landkreis Neu-Ulm. Auf den Straßen spielten sich teils chaotische Szenen ab. Es kam zu etlichen Sperrungen und Behinderungen. Die meisten, aber nicht alle Vorfälle endeten glimpflich. Auch Verletzte, zum Teil Schwerverletzte waren zu beklagen. Einsatz- und Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu tun. Hier der Versuch einer ersten Bilanz eines ereignisreichen Tages.