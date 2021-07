Ulm

17:07 Uhr

Neue A8-Ausfahrt Ulm-Nord überraschend eröffnet

Die Ein- und Ausfahrt Ulm-Nord der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart wurde in der Nacht zum Donnerstag ohne jegliche Vorankündigung eröffnet.

Plus Wieder wird ein Teil der neuen A8-Ausfahrt Ulm-Nord vorzeitig eröffnet - diesmal klammheimlich. Was dahintersteckt und wo noch Einschränkungen anstehen.

Von Thomas Heckmann

Verwunderung gab es am Donnerstagmorgen vor allem bei den Lkw-Fahrern, die zum Containerbahnhof im Industriegebiet Ulmer Norden wollen. Die Ein- und Ausfahrt Ulm-Nord der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart wurde in der Nacht zum Donnerstag ohne jegliche Vorankündigung eröffnet.

