Neue Attacke auf Ulmer Synagoge – Verdächtige mit "orientalischem" Hintergrund

Plus Vier Jugendliche mit "orientalischem" Hintergrund machten sich laut Polizei im Weinhof zu schaffen. Erst kürzlich wurde ein Brandanschlag auf die Synagoge verübt.

Die Ulmer Synagoge ist abermals Opfer einer Attacke geworden. Am Sonntag haben vier junge Unbekannte das Gebäude im Weinhof mit schwarzer Farbe beschmiert. Erst im Sommer hatte es einen Brandanschlag auf das Gotteshaus gegeben.