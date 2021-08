Ulm

Neue Corona-Regeln: Keine Obergrenze mehr in Clubs - das planen Ulmer Betreiber

In den Clubs darf wieder getanzt werden. Voraussetzung: Die Besucher sind geimpft, genesen oder können einen negativen PCR-Test vorweisen.

Plus Clubs und Diskos dürfen in Ulm wieder die Tanzflächen öffnen - ohne Obergrenze bei der Zahl der Gäste. Doch es gibt Voraussetzungen. Was die Clubs planen.

Von Johannes Rauneker

Die Musik spielt wieder drinnen: Ab Montag sollen in Baden-Württemberg die Inzidenz-Stufen keine Rolle mehr spielen – und Clubs und Diskos endlich wieder ihre Tanzflächen öffnen dürfen. Und das ohne Obergrenze bei der Zahl der Gäste. Voraussetzung allerdings: Diese sind geimpft, genesen oder können einen negativen PCR-Test vorweisen. Was Ulmer Clubs jetzt planen.

