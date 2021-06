Ulm

Neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Was ändert sich für Ulm und den Alb-Donau-Kreis?

Baden-Württemberg lockert die Corona-Regeln weiter. Möglicherweise können die Menschen auch in Ulm bald wieder ohne Test in den Biergarten.

Plus In Baden-Württemberg gelten ab Montag, 7. Juni, neue Corona-Regeln mit weiteren Lockerungen. Was ändert sich für Ulm und den Alb-Donau-Kreis?

Von Michael Ruddigkeit

Weil die Corona-Zahlen sinken, hat die Landesregierung weitere Öffnungsschritte für Baden-Württemberg beschlossen. Diese gelten ab Montag, 7. Juni. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Bürger dann beispielsweise wieder ohne Test in den Biergarten. Wie sieht es in Ulm und im Alb-Donau-Kreis aus?

