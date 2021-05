Ulm

Neues Online-Theaterstück der Jungen Ulmer Bühne: Eine Mondfahrt zum Mitmachen

Plus Selina will weg. Die Junge Ulmer Bühne zeigt ihre Weltraumfahrt in einem Stück über Mut und mit Musik. Die Zuschauer sollen auch mitmachen.

Von Dagmar Hub

Manchmal möchte man jemanden am liebsten auf den Mond schießen, weil man sich so über diesen Menschen geärgert hat. Selina geht es anders: Ihr gefällt es nicht auf dem Planeten Örde, weil da alle nach der gleichen Pfeife zu tanzen scheinen, und zwar in einem Rhythmus, der nicht ihrer ist. Im ersten Zoom-Theaterstück der Jungen Ulmer Bühne, "Selinas Mondfahrt" betitelt, baut sich Selina eine kleine Rakete: Das Mädchen will weg, sich einen Ort suchen, der zu ihr passt.

