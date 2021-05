Ulm

19:30 Uhr

Neuzugang: Das Museum Ulm freut sich über eine astronomische Tischuhr

Plus Ein Ulmer Uhrmacher schuf 1625 ein Meisterstück - eine astronomische Tischuhr. Wie das Museum Ulm an dieses Werk kam und wie viel Finesse in ihm steckt.

Von Veronika Lintner

Die Zeit war reif für die Heimkehr nach Ulm: Vor fast 400 Jahren schuf der Uhrmacher Christoph Pleig in der Donaustadt ein Handwerks-Meisterstück - eine astronomische Tischuhr. Sie zeigt Sekunden, Minuten, die Dauer der Nacht und des Tages, den Wandel der Sternzeichen im Jahr. Und nach vielen dieser Jahre, nach langem Bemühen - ist die Uhr 2021 nun nach Ulm zurückgekehrt. Jetzt steht das Stück, ein Türmchen, das es in sich hat, im Kiechelhaus des Museums Ulm. Das Museum hat die Uhr ersteigert. Jetzt wollen Experten und Restauratoren ihren Geheimnissen weiter auf den Grund gehen.

