"Originalklang": Reihe startet jetzt neu

Im Juli startete Franz Ramls "Originalklang"-Reihe nach der coronabedingten Pause neu. Am 4. September ist Ramls Hassler-Consort in der frühbarocken evangelischen Kirche St. Peter und Paul in Jungingen zu hören, tags darauf um 16 Uhr in St. Verena in Rot an der Rot. Das Festkonzert zum 250. Geburtstag der Orgel von St. Peter und Paul, das um 18 Uhr und um 19.30 Uhr zu erleben ist und in Rot an der Rot wiederholt wird, feiert die einzige erhaltene Barockorgel Ulms mit Werken von Haydn, der Missa di San Giuseppe von Eberlin, mit marianischen Antiphonen des Wiblinger Komponisten Benedict Biechteler und mit Werken anonymer Komponisten aus Ochsenhausen. In Rot spielt Franz Raml die dortige barocke Holzhey-Orgel. Es gelten die 3G-Regeln. (köd)