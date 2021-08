Ulm

Parken in Ulm wird teurer: Stadt bittet Autofahrer künftig kräftig zur Kasse

Plus Der Gebührenhammer schlägt zu und betroffen sind Ulmer wie Auswärtige gleichermaßen. Ziel ist es, dass weniger Autos in der Stadt stehen. Das müssen Besucher wissen.

Von Johannes Rauneker

Wer sein Auto bewegt, muss schon jetzt tief in den Geldbeutel greifen; wegen steigender Benzinpreise zum Beispiel. In Ulm wird es nun auch teurer, wenn das Auto im öffentlichen Raum abgestellt wird. Am 1. September tritt eine neue Parkgebührenordnung in Kraft, mit teils saftigen Preissteigerungen. Novum: Egal, auf welchem Parkplatz, auf welcher Straße oder auf welchem Ulmer Platz das Auto steht – die Preise und die Höchstparkdauer sind dann überall dieselben.

