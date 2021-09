Parkhaus an der Wilhelmsburg ruft Widerstand in Ulm hervor

Plus Die Ulmer Stadtverwaltung bringt nicht-öffentlich den Bau eines Parkhauses an der Wilhelmsburg ins Spiel. Zwei Fraktionen stemmen sich dagegen, andere wollen eine ergebnisoffene Diskussion.

Die größte Burg Europas liegt versteckt im Wald. Nur eine steile schmale Straße am Ende eines Wohngebiets führt den Michelsberg hinauf zur Wilhelmsburg, die seit 2018 unter dem Motto "Stürmt die Burg" aus einem Dornröschenschlaf geholt werden soll. Die Ulmer Stadtverwaltung denkt jetzt über ein Parkhaus nach, um den Koloss mit seinen 570 Zimmern auch für den Individualverkehr erreichbar zu machen. Obwohl dieser Einwurf nicht öffentlich im "Arbeitskreis Wilhelmsburg" platziert wurde, gibt es bereits öffentlich formulierten Widerstand.