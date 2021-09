Passantin wird in Ulm von Bus gestreift und leicht verletzt

Bei einem Unfall in der Neuen Mitte in Um ist eine Frau leicht verletzt worden. Die Passantin wurde von einem Bus erfasst.

Einen Bus hat eine 65-Jährige am Mittwoch in Ulm übersehen. Gegen 17.30 Uhr überquerte die Fußgängerin die Neue Straße. Dabei achtete sie laut Polizei nicht darauf, dass dort ein Bus fuhr. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass das Fahrzeug die Frau streifte. Die 65-Jährige stieß gegen eine Hauswand und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Ulmer Polizei appelliert an Verkehrsteilnehmer, achtsam zu sein

Die Ulmer Polizei betont: Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. (AZ)